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    • Haberler
    • 23.04.2022 08:07
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    • 23.04.2022 08:07
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    AÖL 3. dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 🔎Açık Öğretim (AÖL) lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık lise kayıt yenileme ücretleri kaç TL?

    Açık ögretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık öğretim lisesi AÖL kayıtları, kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? Arama motorları üzerinden tüm illerden öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. dönem sınavları mart ayında düzenlenmişti. Öğrenciler sonuçları 24 Mart tarihinde öğrendi. Şimdi sıra 3. dönem sınavlarında ve kayıtlarında. Peki, Açık Öğretim (AÖL) lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ücretleri kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖL 3. dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 🔎Açık Öğretim AÖL lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık lise kayıt yenileme ücretleri kaç TL?

    Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıköğretim lisesi olarak okuyan binlerce öğrenci heyecanla 3. Dönem sınavlarının tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından herhangi bir duyuru gelip gelmediği merak edilip araştırılıyor. Sınava katılmak isteyenler için AÖL 3. dönem sınavları ve kayıtlarına dair son bilgileri derledik. İşte açıköğretim lise sınavlarına dair tüm bilgiler…

    AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz belli değil. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

    Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır.

    Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

        AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.
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        Haberler Haberler AÖL 3. dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 🔎Açık Öğretim (AÖL) lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık lise kayıt yenileme ücretleri kaç TL?
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