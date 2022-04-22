✍YDS ÖSYM son dakika açıklandı mı? 👩‍🎓Yabancı Dil Sınavı YDS sonuçları ne zaman belli olacak? 🔔YDS baraj puanı 2022 kaç?

Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında YDS ne zaman açıklanacak? 👩🎓Yabancı Dil Sınavı YDS sonuçları ne zaman belli olacak soruları yer alıyor. ÖSYM'nin 10 Nisan tarihinde düzenlediği Yabancı Dil Sınavı'na katılanlar kariyerlerinde dil bilgisi başarılarını belgelemek amacı taşıyor ve sınavda ter dökmenin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki YDS baraj puanı 2022 kaç? YDS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?
YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.