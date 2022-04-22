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    • Haberler
    • 22.04.2022 07:31
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    • 22.04.2022 07:31
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    TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? Sağlık Bakanlığı ÖSYM 2022 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    TUS tercihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki, TUS tercihleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ÖSYM 2022 TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

    TUS tercihleri ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tıp mezunu binlerce adayın katıldığı TUS sonrası tercihler için geri sayım başladı. Peki, TUS tercihleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.' açıklamasını yaptı.

    TUS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    "Resmi Gazete'de yayınlandı

    8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

    SONUÇ: 1

    Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

    SONUÇ: 2

    Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

    SONUÇ: 3

    Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

    SONUÇ: 4

    Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

    SONUÇ: 5

    Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

    SONUÇ: 6

    Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

    SONUÇ: 7

    İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

    SONUÇ: 8

    Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına "Asistanlıkta Adalet" kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

        BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:

        TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.

        Hayırlı olsun."
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        Haberler Haberler TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? Sağlık Bakanlığı ÖSYM 2022 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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