ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER, NE İYİ GELİR? Oruç tutarken baş ağrısı olmaması için ne yapmalıyız? İlaçsız çözümler!

Ramazan ayında ve ya kandillerde oruç tutarken baş ağrısı neden olur ve bu ağrıdan nasıl kurtulunur merak ediliyor. Her yıl bu aylarda vatandaşlar sıklıkla konuya ilişkin bilgileri araştırıyor. Bilindiği üzere yetişkin ve sağlığı yerinde her müminin oruç tutması gerekiyor. Ancak bazı kişiler oruç zamanı bai ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunuyor. Peki; ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER, NE İYİ GELİR? Oruç tutarken baş ağrısı olmaması için ne yapmalıyız?
Ramazan ayında baş ağrısının oluşmasının en önemli nedenlerinin başında uzun süren açlık ve güneşte kalmak geliyor. Uzun süren açlık nedeniyle değişen vücut dengesi, çeşitli tepkiler verebilir. Baş ağrısı da bu tepkilerden biridir. Sinüzit, migren gibi hastalıkları olanlar oruç ayında ilaçlarını içemedikleri için ağrıları ortar. Herhangi bir hastalığı olmayanların da Ramazan ayında baş ağrısı gibi şikaeyleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte nedenleri ve ilaçsız çözümleri...
ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?
Ramazan ayında baş ağrısı oluşumuna zemin hazırlayabilecek birçok etken mevcuttur. Baş ağrısının oluşumunda tek başına da rol oynayabilen bu etkenler, oruç nedeniyle bir araya gelerek daha güçlü bir etki oluşturur ve Ramazan ayına has baş ağrılarını meydana getirir. İşte oruç esnasında baş ağrısı oluşumunun nedenleri...
👉Açlık: Ramazan ayında oruç tutan kişiler günün büyük bir kısmını yemek yemeden ve su içmeden geçirir. 17 saate varan bu süreç, sağlıklı bir beslenme planına oranla oldukça uzundur. Açlık, baş ağrısı oluşumuna zemin hazırladığı, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının oluşumunda etkili olduğu bilinen bir nedendir. Bu nedenle migren hastalığı bulunanlarda atakların oluşum ihtimalini güçlendiren açlık, uzun süreli olduğu durumlarda migren hastalığı bulunmayan kişilerde de gerilim tipinde migren benzeri ağrıların oluşumuna sebebiyet verir. Bu durum uzun süren açlık esnasında kan şekeri regülasyonunun bozulması ve buna bağlı olarak gelişen hipoglisemi ile ilişkilendirilmektedir. Ramazan ayında sürekli olarak tekrarlayan baş ağrılarının oluşumunda temel nedenlerden bir tanesi olan açlıkla mücadele edebilmek ve baş ağrısı oluşma olasılığını azaltmak adına oruç tutan kişiler sahurda doğru şekilde beslenmeye özen göstermelidirler.
👉Sıvı Kaybı: Baş ağrısının birçok farklı türü ve birçok nedeni olduğu bilinen bir gerçektir. Bazı baş ağrısı türlerinin oluşumunda yetersiz su içmenin tek neden olarak rol oynadığına yönelik araştırmalar mevcuttur. Yani yetersiz sıvı alımı, baş ağrısı oluşumuna zemin hazırlar. Ramazan ayı boyunca günün üçte ikisine yakın bir süreyi su içmeden geçiren kişiler, ihtiyaç duydukları sıvı miktarının tamamını iftar ile sahur arasında kalan süreçte tüketmelidir. Çoğu zaman iftarda bir anda aşırı miktarda yemek yemeye bağlı olarak oluşan tokluk ve şişkinlik hissi, yetersiz sıvı alımına neden olur. Bunun haricinde çay ve kahve tiryakileri iftar ile sahur arasında su içmek yerine çay ve kahve gibi besinleri tercih ederler. Bu besinler diüretik (idrar söktürücü) etkilerinden dolayı vücuttan kaybedilen suyun yerine konulmasında etkili olmayıp idrar ile daha fazla sıvı kaybına neden olurlar. Bu nedenle çay, kahve gibi kafein içerikli sıvılar günlük sıvı gereksinimine dahil edilmemeli, bunların haricinde günlük yaklaşık olarak 2-2,5 litre su tüketimine özen gösterilmelidir.
👉Sigara Bağımlılığı: Sigara kullanan kişiler için Ramazan ayı, oldukça zorlu bir süreçtir. Özellikle günlük bir paket ve üzerinde sigara içen kişilerin oruç tutmakta oldukça zorlandığı, açlık ve susuzluktan daha çok sigarasızlıkla mücadele ettikleri görülür. Bunun sebebi sigara bağımlılığıdır. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin, sigaranın bağımlılık yapmasında rol oynayan temel maddedir. Nikotine karşı bağımlılık geliştiren bir kişide sigaradan yoksun kalma durumunda sinirlilik hali, titreme, depresyon ve yazımızın da konusu olan baş ağrısı semptomları görülmeye başlar. Bu nedenle Ramazan ayında görülen baş ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de sigara içen kişiler için sigara yoksunluğu olarak belirtilebilir. Aynı sorun sürekli ve aşırı miktarda kahve içme alışkanlığı olan kişilerde oruç sürecinde kafein yoksunluğuna bağlı olarak da görülebilir.
👉Uyku Düzeninin Bozulması: Migren hastalığının gelişiminde oynayan yetersiz uyuma ve uyku düzeninin bozuk olması problemi de, zamansız ve nedensiz olarak gelişen baş ağrıları ile ilişkilendirilir. Ramazan ayında sahur nedeniyle bölünen uyku, sahurda tüketilen fazla miktardaki besinin neden olduğu şişkinlik nedeniyle hemen uyuyamama ve sabah işe giden kişilerde bu süreçte uykunun yetersiz kalması, baş ağrısı oluşumunda rol oynayabilir. Baş ağrısı oluşumunda yetersiz uyku kadar uyku düzeninin olmaması da etkilidir. Vücudun belirli bir düzen içerisinde fonksiyonlarına devam edebilmesi için her gün yaklaşık olarak aynı saatte yatmaya ve aynı saatte kalkmaya alışmak gerekir. Bu düzenin bozulduğu Ramazan ayında baş ağrılarının oluşumu kaçınılmazdır. Migren hastalığı olan kişilerde bu durum daha da ağır tabloların oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu nedenle Ramazan boyunca özellikle çalışan kişilerde yatış saatlerinin yeterli uyku alabilecek düzeyde erkene çekilmesi, sahura kalkma saatinin belirli bir saate ayarlanması sağlıklı bir seçenek olabilir.