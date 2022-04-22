KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi 2022!

Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren ödemeler için geri sayım sürüyor. Mayıs ayı ödemeleri için açıklama gelip gelmediği araştırılmaya başlandı. Peki; KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN? BAYRAM ÖNCE YATACAK MI?
T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.