KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi 2022!

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN? BAYRAM ÖNCE YATACAK MI?

T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.