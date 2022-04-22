✍KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı. Sınav ve başvuru tarihini kaçırmak istemeyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.
KPSS LİSANS, ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022 KPSS NE ZAMAN?
EKPSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.