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    • Haberler
    • 22.04.2022 08:04
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    • 22.04.2022 08:04
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    📢JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları 2022! 🔔Jandarma Genel Komutanlığı JGK 250 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Binlerce kişi JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu ve ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Jandarma Genel Komutanlığı JGK 250 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Kariyerini bu yönde hedefleyen kişiler JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzuna haberimizden ulaşarak tüm detaylar hakkında bilgi edinebilir.

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    📢JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları 2022!

    📢JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları 2022! 🔔Jandarma Genel Komutanlığı JGK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı başvurularını yayımladığı kılavuz doğrultusunda almaya devam ediyor ve henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar detayları merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

    BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    b. 2022 yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

    (2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

    (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar

        ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

        d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

        e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

        f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

        g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.) ğ. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23'üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan] "UZMAN ERBAŞ OLUR" kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5'nci maddeler) h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzdaki boykilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

        ı. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
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        Haberler Haberler 📢JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları 2022! 🔔Jandarma Genel Komutanlığı JGK 250 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?
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