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    • 22.04.2022 07:04
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    • 22.04.2022 07:04
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    🕌HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! Hatay sahur iftar saat kaçta? Hatay 28 gün sahur vakti (imsak) ve ilçe ilçe iftar saatleri!

    Hatay sahur iftar saat kaçta? 2022 Hatay ilk iftar sahur saat kaçta? 2022 Hatay Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor ve Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Hatay'da yaşayan vatandaşlar da Hatay ilk sahur iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Hatay Ramazan imsakiyesi!

    takvim.com.tr
    🕌HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! Hatay sahur iftar saat kaçta? Hatay 28 gün sahur vakti imsak ve ilçe ilçe iftar saatleri!

    Hatay sahur iftar saat kaçta? 2022 Hatay ilk iftar sahur saat kaçta? 2022 Hatay Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor ve Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Hatay'da yaşayan vatandaşlar da Hatay ilk sahur iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Hatay Ramazan imsakiyesi!

    2022 HATAY İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

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    RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
    Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
    Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

        Ramazanda oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, yolculuk sebebi ile orucunu bozarsa ne gerekir?

        Ramazan'da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

        Keffâret orucu tutan bir kimse yolculuğa çıktığında, keffâret orucuna ara verebilir mi?

        Başlanan bir Ramazan orucunu meşru bir mazeret olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yetmesi hâlinde peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün keffâret orucu tutması gerekir. Hanefilere göre kadınların âdet hâlleri hariç hiçbir sebeple keffâret orucuna ara verilmez. Sefer ve benzeri bir sebeple ara verilmesi hâlinde daha önce tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer. Bu durumda keffâret orucuna baştan başlanır. Çünkü keffâret orucunun ara verilmeksizin tutulması gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 278). Bununla birlikte tutulmakta olan keffaret orucuna hastalık ve yolculuk mazeretine binaen ara verilebileceğini, bu mazeretler sona erince ara vermeden kaldığı yerden devam edilebileceğini söyleyen mezheplerin görüşleriyle de amel edilebilir (bkz. Mevvâk, et-Tâc, V, 448).
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        Haberler Haberler 🕌HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! Hatay sahur iftar saat kaçta? Hatay 28 gün sahur vakti (imsak) ve ilçe ilçe iftar saatleri!
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