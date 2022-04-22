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    • Haberler
    • 22.04.2022 08:03
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    • 22.04.2022 08:03
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    🙌Diyanet teravih namazı en az kaç rekat kılınır? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? Teravih namazı 8 rekat kılınır mı?

    Teravih namazı 8 rekat kılınır mı? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? 🙌Diyanet teravih namazı en az kaç rekat kılınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında kılınan teravih namazı farz değil Müslüman alemine sünnet olan bir namazdır ve ilk kez kılacak olanlar tüm bilgileri merak ediyor. Ayrıca kaç rekat kılınacağına ilişkin detayları da öğrenmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Teravih namazı 8 rekat kılınır mı?

    Müslüman binlerce vatandaş tarafından Teravih namazı 8 rekat kılınır mı? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadet eden vatandaşlar camilere giderek cemaatle ya da evinde teravih namazını kılıyor. İlk kez kılacak olan hata yapmamak adına konuyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki Diyanet açıklamasına göre teravih namazı en az kaç rekat kılınır?

    TERAVİH NAMAZI 8 REKAT KILINIR MI?

    Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

    TERAVİH NAMAZI 8 REKATTA BİR SELAM VERİLEREK KILINIR MI?

    Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

    Çeşitli Hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekiz rekat olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buhari Aişe'den şöyle rivayet ediyor" Peygamber (sav) Ramazan-ı Şerif'in içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekattan fazla kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı.

        TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        1. Rekat

        Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

        İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

        İmam ve cemaat "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, imam Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur.

        Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

        2. Rekat

        Burada imam Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar.

        İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

        3. Rekat

        Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat Sübhaneke'yi okur.

        Sonra imam Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur.

        Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

        Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.

        4. Rekat

        Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

        Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

        Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

        TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
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        Haberler Haberler 🙌Diyanet teravih namazı en az kaç rekat kılınır? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? Teravih namazı 8 rekat kılınır mı?
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