Boya kokusu orucu bozar mı? Saç boyatmak orucu bozar mı? 🙏Diyanet orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir?

Saç boyatmak orucu bozar mı? Boya kokusu orucu bozar mı? 🙏Diyanet orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilirken tüm illerden Müslüman vatandaşlar yanlışlıkla oruçlarını bozmamak için bazı noktaları merak ediyor. İşte detaylar...
SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?
Saç boyatmak orucu bozmaz. Diyanet İşler Başkanlığı'nın saç boyatmak orucu bozar mı sualine verdiği yanıt şu şekildedir:
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.
Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Kolonya, parfüm ve krem yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığımdam orucu bozmazlar.
ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?
1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.