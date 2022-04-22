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    • Haberler
    • 22.04.2022 02:30
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    • 22.04.2022 06:58
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    🎈23 Nisan 2022 MEB onaylı şiir rehberi: 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, popüler 23 Nisan kutlama şarkıları 2022!

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar merakla 23 Nisan MEB onaylı 2, 3, 4 kıtalık şiirleri araştırmaya başladı. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan bayramı için kısa, uzun, 2, 3 ve 4 kıtalık şiirleri haberimizde sizler için derledik. İşte en güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve kutlama sözleri 2022...

    takvim.com.tr
    23 Nisan 2022 MEB onaylı şiir rehberi: 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 81 ilde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar şimdi internette 23 Nisan şiirleri ve kutlama sözleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Haberimizde 23 Nisan MEB onaylı, 2, 3, 4 kıtalık şiirler ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirlerine ulaşabilirsiniz...

    23 NİSAN ŞİİRLERİ VE KUTLAMA SÖZLERİ

    "Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…"

    "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    23 NİSAN ŞİİRLERİ

    23 Nisan
    Baharın mutlu günü
    Yurdumun kutlu günü
    Neşelerin düğünü
    Güzel 23 Nisan
    İnanarak yürekten
    Hız aldık Atatürk'ten
    Bizi ona yükselten
    Bir el 23 Nisan

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

    Çocuklar şarkı söylerken
    Kanatlanır gökyüzüne
    Melek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    Sarı saçlı, mavi gözlü
    Bebek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    Bulut olur,
    Gökkuşağı olur
    Deniz olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    23 Nisanlarda
    Pırıl pırıl saydam kanatlı
    Kelebek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    23 Nisanlarda
    Dillerinde, gözlerinde
    Yüreklerinde yalnızca
    Bir dilek olur.
    Teşekkürler Atatürk
    Teşekkürler Atatürk

    Yazan: M. Macit TAŞ

    23 NİSAN

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilan
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan

        BİZİM BAYRAMIMIZ

        Bu gelen bizim bayram

        Yükseldi bak ünümüz.

        23 Nisan bizim

        En şerefli günümüz!

        Al bayrağı açalım,

        Gel gidelim törene.

        Bin teşekkür, bizlere

        Bugünleri verene...

        Bizim için harcanan

        Boşa gitmez bu emek,

        Çünkü her Türk çocuğu

        23 Nisan demek...

        İsmail Hakkı SUNAT

        23 NİSAN ŞİİRİ-

        Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

        Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

        Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

        Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

        İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

        Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

        Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

        Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

        Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

        Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

        Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

        Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

        Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

        (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

        Ey gün yüzlü çocuklar!

        ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

        Hayatta durak yoktur;daima ileri!

        Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

        Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

        (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

        Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

        Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

        Uluğ TURANLIOĞLU

        ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

        Çocuk Bayramı'nda

        Gelmiş katılmış aramıza,

        Atatürk çocuk olmuş bakın:

        Sallanıyor salıncakta!

        Gülüyor gözlerinin içi,

        Gülüyor,

        Gökler, denizler kadar mavi.

        Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

        Bayramların en güzelini".

        "Dilerim, yurdumun çocukları,

        Tüm çocukları dünyanın

        Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

        Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

        Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

        Aziz SİVASLIOĞLU

        ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

        Çocuklar şarkı söylerken

        Kanatlanır gökyüzüne

        Melek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        Sarı saçlı, mavi gözlü

        Bebek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        Bulut olur,

        Gökkuşağı olur

        Deniz olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        23 Nisanlarda

        Pırıl pırıl saydam kanatlı

        Kelebek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        23 Nisanlarda

        Dillerinde, gözlerinde

        Yüreklerinde yalnızca

        Bir dilek olur.

        Teşekkürler Atatürk

        Teşekkürler Atatürk

        M. Macit TAŞ

        23 NİSAN GÜNÜ

        Bayram yapar çocuklar,

        23 Nisan günü

        Büyük bir sevinç kaplar,

        Bütün yurdun üstünü

        Bin dokuz yüz yirmide

        Duyuldu halkın sesi

        Açıldı bu tarihte

        Büyük Millet Meclisi

        Bugün edildi ilân

        Yeni bir Türk devleti

        Bundan, 23 Nisan

        Sevindirir milleti

        İ. Hakkı SUNAT

        23 NİSAN KOKUSU

        Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

        Geliyor her yandan Nisan kokusu.

        Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

        Sarmış gönülleri vatan duygusu.

        Gelincikler gibi al al bayraklar,

        Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

        Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

        Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

        Şu mini miniler tombul yanaklı,

        Yerlerinde bile duramıyorlar.

        Hepsinin elleri çifte bayraklı,

        Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

        Yeniden oluyor her şey, yeniden,

        Yanıyor Atatürk içimizde bak!

        Atatürk, bu kara günü ak eden,

        Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

        Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

        Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

        Havanın bile bir coşkun hâli var,

        Her yönden geliyor nisan kokusu.

        Hasan Lâtif SARIYÜCE

        23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

        23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de göstermiş olduğumuz büyük başarılara rağmen; aynı safta olduğumuz diğer devletler yenilince olunca bizde onlarla birlikte yenilmiş sayıldık. Bu yenilgiden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgal ve istilaya uğramaya başlayan vatan topraklarının kurtarılması için acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu.

        Ülkemizin bu zor döneminde, bütün güçlüklere karşın, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluşun ancak milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi sonucu mümkün olacağı kanaatindeydi.

        Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk olarak Amasya Genelgesi'nde açıkça ifade edildi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile, vatanın bölünmez bir bütün olduğu, hiçbir yabancı devletin egemenliği altına girilmemesi hususu ile milli meclisin derhal toplanarak çalışması gerektiği sonucuna varıldı.

        Nihayet, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu.

        23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920'de "Hâkimiyeti Milliye Bayramı" olarak kutlanmıştır.

        Atatürk, 23 Nisan 1924'te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

        1930'lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun gelenekselleştirdiği ve 23 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Çocuk Haftası'nın başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle "Milli Hâkimiyet Bayramı" ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlamıştır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında bir araya getirilmiştir.

        Hâkimiyet-i Milliye bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken; Çocuk Bayramı, savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarını sevindirmek amacını taşımaktaydı. 1979'un, UNESCO tarafından "Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

        1979'da, ilk olarak beş ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen yabancı ülke çocukları katılmakta, şenlik boyunca Türk çocuklarının evlerinde misafir edilmektedir. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye, bu özelliği ile bizlere büyük gurur vermektedir.

        1979'dan bu yana her yıl, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenmektedir. Bir hafta süren etkinliklere 8–14 yaş arası dünya çocukları davet edilmektedir. Program yaklaşık 16 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar olan süreci kapsamaktadır.

        Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

        Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram, dünya çocukları arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine katkı sağlamakta, tüm insanların barış içinde yaşaması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmektedir.
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        Haberler Haberler 🎈23 Nisan 2022 MEB onaylı şiir rehberi: 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, popüler 23 Nisan kutlama şarkıları 2022!
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