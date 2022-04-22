🌸2022 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, hangi ay? 2022 Anneye alınacak hediyeler!

Bizi dünyaya getirmekle kalmayıp her zaman koruyup kollayan annelerimizin günü için az bir zaman kaldı. 2022 Anneler Günü yaklaşırken en çok sorulan soru Anneler Günü'nde ne hediye alınır? Anneler Günü için farklı hediye alternatifi düşünenler de internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki, Anneler Günü ayın kaçında kutlanıyor? 2022 Anneler günü ne zaman?