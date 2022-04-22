2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nda namazın önemi büyüktür. Bayramın ilk günü erken saatte cemaatle birlikte kılınan namazın sevabı çoktur. Topluca kılınan bayram namazı müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmektedir. Bu nedenle camilerde bayramın ilk günü büyük hazırlıklar yapılır. Namazı sonrası cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle de toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu kabarır. 2022 yılında Ramazan Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Peki bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri ve diğer detaylar...
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba tarihleri arasındadır.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:54'te kılınacak. Ankara'da 05:41'de, İzmir'de de 06:07'te kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekattır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.