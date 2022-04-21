Whatsapp’ta isim nasıl görünmez yapılır? WhatsApp durumu nasıl görünmez?

👉Whatsappta Neden İsimler Görünmüyor?

Whatsapp üzerinde isimlerin görülmemesinin birkaç sebebi vardır. Eğer sizin numaranız ismini görmek istediğiniz kişinin rehberinde ekli değilse, gizlilik kısmından değiştirilebilen ayarlar sayesinde ismini gizlemiş olabilir. Bunun yanında, ismini hiç yazmamış da olabilir. Eğer bir kişi, ismini hiç yazmamışsa da ismi görünmüyor olabilir.

👉WhatsApp Ad Kısmını Kimler Görebilir?