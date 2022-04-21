🙏Whatsapp, SMS, resimli, güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli 22 Nisan Cuma mesajları! 🙌En yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022!

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde en yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022 araştırmaları hız kazandı. Müslüman vatandaşlar bir Cuma gününe daha ulaşmanın iç huzurunu, mutluluğunu yaşarken bir yandan da sevdiklerine bu özel günün anlam ve önemini hatırlatmak, onları ibadete davet etmek için Cuma mesajlarını incelemek ve en beğendiklerini mesaj ya da sosyal medya aracılığı ile paylaşmak istiyor. Bu mübarek günde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılıyor. Whatsapp, SMS, resimli, güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli 22 Nisan Cuma mesajları haberimizde yer alıyor.
EN YENİ VE ANLAMLI, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI!
"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."
AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.