Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor 2022? Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç hangi illerde?

Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor? Sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda merak ediliyor. Aynı zamanda haberimizde Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç nerede? Sorusu içinde yanıt verdik. Oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar vakitlerine ise Diyanet İşleri İmsakiyesi'nden ulaşabilecek. Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler.