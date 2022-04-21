📣Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek? 🔊Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil süresi 9 güne çıkartılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı için heyecanlı geri sayıma başladı ve kurban ibadetini yerine getirmeyi sabırsızlıkla beklerken bir yandan da kaç gün tatil yapacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.