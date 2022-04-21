Kimse bunu bilmiyor! YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Yağ lekesini ne çıkarır? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?

👉Motor Yağı Lekesi Nasıl Çıkar?

Motordan bulaşmış olan yağın çıkabilmesi için mutlaka motor yağı dökülmüş olan yerden fazla yağ eğer alınabiliyorsa kuru bir peçete veya havlu ile alınmalıdır. Daha sonra, lekenin üzerine mısır nişastası, tuz, un veya bebek pudrası dökülebilir. Hangi malzemeye mevcutsa o kullanılabilir. Hepsi lekeyi aynı derecede çıkarabilecektir. Lekenin üzerine dökülen malzemeye en az 15 dakika boyunca dokunulmamalıdır. Leke üzerine dökülmüş olan malzemelerin tümü, yağ lekesini tamamen kıyafetten çekip alacaktır. 15 dakika geçtikte sonra, kuru bir diş fırçası ile lekenin ovalanması gereklidir. Bu sırada kumaşın üzerinde leke olmayan yerlerin kirletilmemesine dikkat edilmelidir. Lekenin üzeri ovalandıktan sonra bulaşık deterjanı lekenin üzerine damlatılır. Damlatılmış olan bulaşık deterjanının üzerine 1-2 damla su eklenerek yedirilir. Yine kuru olan diş fırçasıyla lekeyi kumaşın hem içinden hem dışından bir süre fırçalamak gereklidir. Lekenin rengi açılmaya başlamasından sonra da kıyafet makineye atılır. Yıkandıktan sonra lekenin tamamen çıkmış olduğu görülecektir. Kurumuş motor yağı lekesinin çıkarılması için ise işlemde bulaşık deterjanı ile daha fazla bekletilmeleri gereklidir.