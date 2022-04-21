11 ayın sultanı müberek Ramazan ayı idrak ediliyor ve milyonlarca Müslüman vatandaş iftar sofrasında hangi dualar okunur? İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı araştırmalarını yapıyor. Oruç ibadetini yerine getiren İslam dünyası için iftar sofrası büyük önem taşıyor, birlik ve beraberliği simgeliyor. Orucu açmadan önce eller semaya yükseliyor ve Allah'a verdiği nimetler için dua ediliyor. Peki Peygamber Efendimiz'in iftar sofrasında okuduğu dua hangisi?
🙏İFTAR SOFRASINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
İftar Duası Arapça Okunuşu:
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İftar Duası Türkçe Anlamı:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı
"Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Yemek Duası Anlamı:
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN"