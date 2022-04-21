AÖL 3. dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 🔎Açık Öğretim (AÖL) lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık lise kayıt yenileme ücretleri kaç TL?

Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıköğretim lisesi olarak okuyan binlerce öğrenci heyecanla 3. Dönem sınavlarının tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından herhangi bir duyuru gelip gelmediği merak edilip araştırılıyor. Sınava katılmak isteyenler için AÖL 3. dönem sınavları ve kayıtlarına dair son bilgileri derledik. İşte açıköğretim lise sınavlarına dair tüm bilgiler…