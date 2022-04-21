🙏Anne karnındaki çocuk için fitre verilir mi? Hamilelere fitre düşer mi? 🙌Doğmamış çocuğa fitre verilir mi?

Müslüman vatandaşlar 🙌Doğmamış çocuğa fitre verilir mi? 🙏Anne karnındaki çocuk için fitre verilir mi sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ramazan ayında fitre konusu sıklıkla gündeme geliyor ve İslam dünyası kimlere verilip verilmediğini, hangi durumda gerekli olduğunu, bu yıl ne kadar ödendiğine ilişkin detayları oldukça merak ediyor. Özellikle anne adayları hamilelere fitre düşer mi sorusuna cevap arıyor. İşte tüm bilgiler...
DOĞMAMIŞ ÇOCUK İÇİN FİTRE VERİLİR Mİ?
Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak "sağ olma" (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir.
Bu nedenle hamile bir kadın veya eşi, kendileri için fitre vermekle yükümlüdürler.
Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez.
FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.