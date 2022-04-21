Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? ❗22 Nisan 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

📌Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dakika altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına yanıt arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Peki, altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları son dakika eksper yorumları!
👇CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kitlendi.
🔔GRAM ALTIN 1450 TL'YE KADAR ÇIKACAK!
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.
🔔HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!
Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.