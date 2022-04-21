⏱2022 MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ! Manisa oruç sahur hangi gün, iftar saat kaçta? 2022 İl il imsakiye saatleri!

Manisa sahur iftar saat kaçta? 2022 Manisa Ramazan İmsakiyesi arama motorlarında sorgulanıyor. Manisalı vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini merak ediyor. Ramazan'ın başlangıcında merak edilen konu ise Manisa Ramazan imsakiyesi 2022 oldu. Peki Manisa ilk sahur iftar ne zaman?
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Ramazan ayı neden bu kadar özel bir yere sahiptir? Ramazan'ın faziletleri nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili hadisler nelerdir?
📌 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. İslam, iman ve ihlas kavramlarının tanımlarının yapıldığı Cibril hadisine göre İslam beş temel esas üzerine kuruludur. Bunlar: "Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır."
🔍Cibril hadisi nedir?
Cebrail aleyhisselâmın Peygamber Efendimizin de aralarında bulunduğu sahabelerin yanına insan suretiyle gelip iman, ihlas gibi bazı soruları Resulullah'a sorarak cevabını alması hadisesine denir.
📌Allah-u Teâla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirmeye başlamıştır.
➡ Ramazan ayını bu denli önemli ve özel kılan en büyük sebep, içinde Kur'an'ın indirilişini barındırıyor olmasından ileri gelir. Bakara suresinin 185. ayetinde de bu olay teyit edilir:
"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."