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    • Haberler
    • 20.04.2022 08:09
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    • 20.04.2022 08:09
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    Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanete göre makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken sevgiliyi yanaktan öpmek…

    Müslüman alemi sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanete göre makyaj yapmak orucu bozar mı sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan durumların neler olduğunu açıkladı ve mübarek Ramazan ayına az bir süre kalmışken oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bu duruma neden olan şeyler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Oruçluyken sevgiliyi yanaktan öpmek orucun bozulmasına yol açar mı?

    takvim.com.tr
    Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanete göre makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken sevgiliyi yanaktan öpmek…

    Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanete göre makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken sevgiliyi yanaktan öpmek orucu bozan durumlar arasında yer alıyor mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan orucunun başlamasına az bir zaman kala İslam dünyası araştırmalarını hızlandırdı ve orucu bozan şeyleri öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre; ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür Sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

    MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

    Özellikle kadınları yakından ilgilendiren bu konuda Diyanet, makyaj yapmanın orucu bozmayacağını belirtiyor. Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Bu konu göze alındığında makyaj yapmak oruca zarar vermez.

    SEVGİLİYİ YANAKTAN ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

    Oruç tutmanın temelinde nefis konusu bulunmaktadır. Bunun içerinde yemek yemek, içmek, cinsel dürtüler de yer almaktadır. Kişinin bu konular üzerinde nefsine hakim olması gerekmektedir. Aksi durumda öpüşme ve temas gibi basit görülen davranışlar sergilemek tutulan orucun bozulmasına neden olmaktadır.Bu durumlarda bozulan oruçlar için hem kişinin kaza orucu tutması hem de keffâret tutması gerekir.

        DİYANET'E GÖRE ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

        Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

        SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

        Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
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        Haberler Haberler Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanete göre makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken sevgiliyi yanaktan öpmek…
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