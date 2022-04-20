Ramazan imsakiyesi: İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatleri... 🙏Sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? Sahur için ezan ne zaman okunacak?

Tüm illerden vatandaşlar tarafından sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? Sahur için ezan ne zaman okunacak sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bolluk ve bereket ayı mübarek Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 2022 Diyanet takvimine göre ramazan imsakiyesini merak ediyor ve kendi şehrinde saat kaçta sahur yapacağını öğrenmek istiyor. İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
SAHUR SAAT KAÇTA, NE KADAR KALDI?
Ramazanın 12. günü için tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. 13 Nisan'da Sahur Vakti şöyle olacak;
İstanbul: 04:51
Ankara: 04:39
İzmir: 05:06
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).