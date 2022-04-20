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    • Haberler
    • 20.04.2022 08:04
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    • 20.04.2022 08:04
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    🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Oruç ne zaman bitiyor 2022? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ise...

    Oruç ne zaman bitiyor 2022? 🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş her yıl olduğu gibi 2022 senesinde de Ramazan orucu ibadetini yerine getiriyor ve bir yandan da dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramı'na ne kadar zaman kaldığını öğrenmek istiyor. İşte tarih bilgisi...

    takvim.com.tr
    🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Oruç ne zaman bitiyor 2022? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ise...

    Oruç ne zaman bitiyor 2022? 🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş her yıl olduğu gibi 2022 senesinde de Ramazan orucu ibadetini yerine getiriyor ve bir yandan da dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramı'na ne kadar zaman kaldığını öğrenmek istiyor. İşte tarih bilgisi...

    ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs Pazar günü olacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

        RAMAZAN'DA KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

        Ramazan ayında oruç tutmamayı teşkil eden belli başlı bazı mazeretler bulunmaktadır. İslam'a göre bu mağazada etleri taşıyan kişiler oruç tutmama ruhsatına sahip olur.

        - Gece yola çıkacak olan kişiler aradaki mesafenin (90 km) olduğu durumlarda oruç tutmayabilir. Ancak gündüz yola çıkılırsa ve gece niyet edilmişse, önemli bir mazereti olmadığı sürece oruç tutulmalıdır.

        - Uzman bir doktor kontrolü altında kişi eğer oruç tutamayacak kadar sağlıksız olunduğuna karar verilirse, o zaman birey Ramazan ayından muaf tutulur. Eğer hastalık geçici ise daha sonra kişi oruçlarını kaza eder.

        - Gebelik ve çocuk emzirmek de aynı şekilde Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatına sahip olma durumudur. Sadece çocuğun etkilenmeyeceği ve anne adayının dayanabileceği bir durum söz konusuysa oruç tutulabilir. Burada uzman bir hekimden alınacak rapor önemlidir.

        - Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler bunun yerine fitre verebilir. Gücünü oruca yetiremeyen kişiler her bir gün adına fitre vererek bunu karşılayabilir.

        - Kişinin normal ibadetlerini yerine getirilmesinde zorluk yaratacak ağır işlerde çalışma, oruç tutmak konusunda muaf tutulma ruhsatı sağlar. Sadece eğer kişi sağlığını tehlikeye atmayacak bir ortam yaratabilmiş ise böyle zamanlarda oruç tutabilir.

        Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve başka gerekçesi bulunmayan Müslümanlar mutlaka Ramazan ayında oruç tutmalıdır. Ergenlik çağına geçmiş her Müslüman orucunu eksiksiz şekilde tutmakla yükümlüdür. Bunun dışında belli başlı bazı durumlar oruç tutmama ruhsatı verebilir.

        - Yaşlı insanlar,

        - Hastalığı izin vermeyen kişiler,

        - Ağır işlerde çalışan insanlar,

        - Gebeler ve emzirenler,

        - En az 90 kilometrelik yolculuğa çıkan kişiler,

        - İleri derecede açlık ve susuzluk yaşayan insanlar,

        Bu tür durumlar oruç tutmak için farz değildir. Böylesi durumlar ile karşı karşıya kalan kişiler önce sağlıklarını düşünmelidir. Bu doğrultuda oruç tutma yükümlülüğü bulunmaz. Kişi eğer sağlığını tehlikeye atacak boyutlarda durumlar söz konusu olduğu zaman eğer oruç tutarsa, tuttuğu oruç herhangi bir geçerlilik taşımaz. Ancak sağlık sorunu bulunmayan ve ergen çağını aşmış kişiler, gerekli koşullar uygun ise mutlaka orucunu eksiksiz tamamlamalıdır. Orucunu tutamayan kişiler her bir oruç günü adına fakir fukaraya fitre vermelidir.
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        Haberler Haberler 🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Oruç ne zaman bitiyor 2022? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ise...
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