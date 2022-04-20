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    • Haberler
    • 20.04.2022 08:05
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    • 20.04.2022 08:05
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    MEB İOKBS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak?

    Bu yıl İOKBS bursluluk sınavına katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci sınavın tarihini öğrenmek istiyor. Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavının yapılacağı tarih merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih duyuruldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı tarih!

    takvim.com.tr
    MEB İOKBS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf PYBS İOKBS Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sene düzenlediği PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak? Burs almak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruları alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yoğun ilgi gösteriyorlar. MEB yayınladığı takvimde 2022 yılı sınav tarihini duyurdu.

    2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için uygulanacak olan Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 4 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

    MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

    Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

    4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        100 SORU SORULACAK VE SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA OLACAK

        Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.

        Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

        İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

        İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na, "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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