Kusmak orucu bozar mı? 🙏Diyanet'e göre kustuktan sonra oruca devam edilir mi? 🙌Oruçluyken kusunca ne yapmalı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hangi durumların orucu bozduğu hangi durumların bozmadığı oldukça merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırma konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).