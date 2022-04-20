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    • Haberler
    • 20.04.2022 08:02
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    • 20.04.2022 08:02
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    Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2022 hangi gün? 🙏Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir suresi...

    Müslüman alemi tarafından Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2022 hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi bol bol ibadet, dualar ve tövbe etmek için kaçınılmaz bir gündür. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi'nin 2022 tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz. Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı, Kadir suresi hakkında bilgileri de bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2022 hangi gün?

    Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2022 hangi gün? 🙏Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir suresi hakkında merak edilen tüm bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İslam dünyası için büyük önemi bulunan ve her yıl tarihi, günü merak edilen Kadir Gecesi için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar...

    2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Kadir Gecesi, gelecek yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

    Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

    KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

    Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

    Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

        KADİR GECESİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

        Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        - Kur'ân-ı Kerîm okumak
        - Tevbe istiğfar etmek
        - Salat u selam getirmek
        - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
        - Allah'ı çokça zikretmek
        - Sadaka vermek

        Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

        - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
        - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)
        - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
        - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
        - Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
        - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
        - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

        KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

        Kadir suresi Türkçe okunuşu

        İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

        Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

        Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

        Kadir Suresi Konusu

        Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi'dir. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.
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        Haberler Haberler Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2022 hangi gün? 🙏Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir suresi...
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