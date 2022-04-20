👉İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İzmir’de sahur ve iftar saat kaçta? DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri

TERAVİH NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teravih namazı hakkında açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklamasına göre bu yıl teravih namazı ve diğer vakit namazları camilerde cemaat halinde kılınacak. Açıklama şu şekilde;

"Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır."