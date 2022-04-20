Hacet namazı nasıl kılınır? 🙏Hacet namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? 🙌Hacet namazı kılınırken hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı, bolluk ve bereket ayı Ramazan idrak edilirken ibadetlerini yerine getiren Müslüman vatandaşlar dilek namazı olarak da bilinen hacet namazı hakkındaki bilgileri merak ediyor.
HACET NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.
Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.
Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.
Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.
1. Rekat Kılınışı
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha sûresi okunur
Üç defa Âyete'l-kursî okunur
Rüku ve secde yapılır.
2. rekata kalkılır.
2. Rekat
Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.
Selam vermeden 4. rekata kalkılır.