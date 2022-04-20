🙌Doğmamış çocuğa fitre verilir mi? 🙏Anne karnındaki çocuk için fitre verilir mi? Hamilelere fitre düşer mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anne adayları karnındaki bebek için Ramazan ayında fitre vermesi gerekip gerekmediğini merak ediyor ve yanıtını öğrenmek istiyor. İşte hamileler için fitre verilip verilmemesine ilişkin bilgiler...
DOĞMAMIŞ ÇOCUK İÇİN FİTRE VERİLİR Mİ?
Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak "sağ olma" (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir.
Bu nedenle hamile bir kadın veya eşi, kendileri için fitre vermekle yükümlüdürler.
Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez.
FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.