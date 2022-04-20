🙌Diyanet teravih namazı en az kaç rekat kılınır? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? Teravih namazı 8 rekat kılınır mı?

Müslüman binlerce vatandaş tarafından Teravih namazı 8 rekat kılınır mı? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadet eden vatandaşlar camilere giderek cemaatle ya da evinde teravih namazını kılıyor. İlk kez kılacak olan hata yapmamak adına konuyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki Diyanet açıklamasına göre teravih namazı en az kaç rekat kılınır?
TERAVİH NAMAZI 8 REKAT KILINIR MI?
Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
TERAVİH NAMAZI 8 REKATTA BİR SELAM VERİLEREK KILINIR MI?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.
Çeşitli Hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekiz rekat olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buhari Aişe'den şöyle rivayet ediyor" Peygamber (sav) Ramazan-ı Şerif'in içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekattan fazla kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı.