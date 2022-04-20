🙏Abdestsiz Kur'an dinlenir mi? 🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı? Abdestsiz sure okunur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar yanlışlık yapmamak adına bazı bilgileri öğrenmek istiyor ve abdest almadan namaz kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
ABDESTSİZ KUR'AN DİNLENİR Mİ?
Kuranı Kerim okunduğu esnada dinlemek farzdır. Kuranı kerim nerede okunursa okunsun hürmet ederek dinlemek sevaptır. Kuranı kerim okuyan birini abdestsiz olarak dinlemek te bir sakınca bulunmamaktadır.
Kuranı kerim okunduğunda dinlemek için abdest almaya gerek olmayıp abdestli bir şekilde dinlemek ise sevap olarak daha faydalı olmaktadır. Kuranı kerimi dinlemenin okumaktan daha fazla sevap olduğu hakkında hadisler de bulunmaktadır. Kuranı kerimi abdestsiz dinlemek mümkündür.
Kuranı kerimi öğrenmek veya öğretmek amacıyla içerisinde geçen ayetlerden örnek verilmek suretiyle veya öğretmek için kelimeleri telaffuz etmek suretiyle abdestsiz okumaya müsaade bulunmaktadır. Kuranı kerim bir şifa kaynağı olduğu için en güzel şekilde faydalanabilmek için abdest almak gerekmektedir.