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    • 20.04.2022 08:00
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    22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü olacak? 23 Nisan tatili 2 gün mü, 22 Nisan okullarda öğleden sonra tatil mi?

    Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler 22 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan tatili 2 gün mü, 22 Nisan okullarda öğleden sonra tatil mi sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2022 yılı resmi tatil günleri oldukça merak ediliyor ve en yakın zamanda gerçekleşecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilir. Peki 23 Nisan tatili bir gün önceden mi başlayacak? Hem iş yerlerinde hem de okullarda 22 Nisan yarım gün mü olacak?

    takvim.com.tr
    22 Nisan okullar tatil mi?

    Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler 22 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan tatili 2 gün mü, 22 Nisan okullarda öğleden sonra tatil mi sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2022 yılı resmi tatil günleri oldukça merak ediliyor ve en yakın zamanda gerçekleşecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilir. Peki 23 Nisan tatili bir gün önceden mi başlayacak? Hem iş yerlerinde hem de okullarda 22 Nisan yarım gün mü olacak?

    22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

    22 Nisan resmi tatil değildir, 23 Nisan'da 1 günlük tatil yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Cuma günü okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da tatil olacak.

    23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

    "23 Nisan", 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olarak kabul görmüştür. Bayramın ilk halinde ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olma özelliği yoktu. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edildi. Daha sonraki yıllarda, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlandı. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirildi ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirildi, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirildi.

    Bayram, 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. 23 Nisan 1927'den itibaren çocuk bayramı olma konusunda bir kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlanmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyetin çalışmalarıyla da çocuk bayramı ortaya çıkmıştır. Resmi olmasa da bundan sonra 23 Nisan "Millî Hâkimiyet Bayramı"nın yanı sıra "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanır.

        23 Nisan 1927'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirildi, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etti ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermesini istedi. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verildi.

        1929'da çocuklara ilgi daha da arttı ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası "çocuk haftası" olarak kutlandı. İlerleyen süreçte kutlamalar ulusal boyuttan uluslararası boyuta geçmiştir. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya kondu.

        Bayramın en son şeklini alışı ise 1981'de gerçekleşti. Darbe döneminde Millî Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını vermiştir.
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        Haberler Haberler 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü olacak? 23 Nisan tatili 2 gün mü, 22 Nisan okullarda öğleden sonra tatil mi?
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