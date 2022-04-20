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    • Haberler
    • 20.04.2022 07:20
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    • 20.04.2022 07:20
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    ✨23 NİSAN KUTLANACAK MI 2022? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı: kompozisyon ve çizimler!

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Her yıl ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanan bayram son yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze kutlanamıyordu. Bu yıl vaka sayılarının düşüklüğü ve aşılamanın artmasıyla milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen kutlmaların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 23 Nisan kutlanacak mı, ne zaman 2022? 23 Nisan kutlama programı nasıl? İşte 23 Nisan bayramı mesajları, sözleri, resimleri, kompozisyon ve çizimler...

    ✨23 NİSAN KUTLANACAK MI 2022?

    23 Nisan bayramı bu yıl kutlanacak mı merak ediliyor. Bilindiği üzere okullarda, Kovid-19 salgın nedeniyle iki yıldır kutlamalar yapılamıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı kutlamaları çevrim içi etkinliklerle düzenliyordu. Öğrenciler de online ortamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılıyordu. Bu yıl yüz yüze etkinliklerle kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin sorgulamalar başladı. Peki ✨23 NİSAN KUTLANACAK MI, NE ZAMAN 2022? 23 Nisan kutlama programı nasıl? İşte 23 Nisan bayramı mesajları, sözleri, resimleri, kompozisyon ve çizimler...

    ✨23 NİSAN KUTLANACAK MI 2022?

    Pandeminin başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla evlere taşımıştı.

    Geçtiğimiz yıl da salgın devam edince kutlama törenleri okullarda yapılamamıştı.

    GÜZEL HABER GELDİ

    Bu yıl ise Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze coşkuyla kutlanacak.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından çocuklara koltuk bırakma geleneğini bu yıl da sürdürecek.

    23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR

    "Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

    "Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    "Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

    "Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

    23 NİSAN ŞİİRLERİ 2022

    23 NİSAN BİR ARMAĞAN

    Sanki her tarafta var bir düğün.
    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,
    Sonra hemen padişah kovuldu.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    Saip EGÜZ

    ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

        23 NİSAN İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

        Atamızın Hediyesi

        Tarihimizde önemli bir yer kaplayan kurtuluş savaşının en zor zamanlarında açılan TBMM, yurdumuzda büyük bir sevinç ile karşılandı. Ulu Önder Atatürk, bu önemli ve mutlu günü bugünün küçükleri yarının büyükleri olan biz çocuklara armağan etmiştir. Bu tarihten itibaren her sene 23 Nisan günü öncelikle biz çocuklar tarafından olmak üzere, tüm yurtta sevinç ve coşku ile kutlanıyor.

        Yıllardan bu yana tüm çocukların kutladığı bu bayram yalnızca Türklerin değil bütün dünya çocuklarının coşku ve sevinç ile kutladığı bir gün olmuştur. Her yıl 23 Nisan günü, bütün milletlerden çocukların katılımıyla sevgi bahçesini anımsatan bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu anlamlı günde bütün çocukların kalplerinin aynı gün, ve aynı sevinç ile heyecan içinde atması, biz Türk Milleti için büyük bir gurur ve kıvanç kaynağıdır.

        23 Nisan Dünya Çocuk Bayramının insanlara ilettiği barış mesajı, belkide insanlık tarihinde verilmiş mesajların en önemlisidir. Her milletten çocukların bir araya gelmeleri kültür alışverişinde bulunup, sevgi ile birbirlerine bağlanmaları,kalplerine barış tohumları serpilmesi ve kalplerinde filizlenen barış tohumlarının yaşamları boyunca dünya barışına katkıda bulunması 23 Nisan'ı ifade eden en önemli mesajdır. Bu sayede Atatürk'ün övünç hissi ile söylediği "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir." sözü bugünün küçük çocuklarının, yarının dünyasının barış içinde yaşamasına katkıda bulunuyor.

        Büyük Önderimiz Atatürk, en büyük, en önemli tarihlerden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilelebet yaşatma ve devam ettirme görevini Türk ulusunun çocuklarına vermiştir. Bizler Türk çocukları olarak, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve heyecan ile kutlamalıyız. Atamızı ve kurtuluş mücadelesi verip bize bu vatanı bırakan herkesi saygı ile anmalıyız.


        Bir Çocuğun Hayali

        Her çocuğun hayalleri vardır. Ben de 23 Nisanlarda hayal kurarım hep. Tüm dünya çocuklarının el ele olduğu resimler görürüm. Hiçbir ayrım olmadan her çocuğun eşit haklara sahip, mutlu olduğu bir dünyanın düşlerine dalarım.

        Bir çocuğun gözünden bu gezegen öyle güzeldir ki! Savaşların olmadığı insanların birbiriyle iyi geçindiği, herkesin mutlu olduğu bir dünyanın hayalini yalnızca çocuklar kurabilir. Bu taze zihinler pırıl pırıldır, rengarenk ve sonsuzdur.

        Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili "Türk milletinin geleceği bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır." demiştir. Bu ülkenin istikbalinin biz çocuklara emanet olduğunun bilincinde olarak çok çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız ki kurduğumuz düşler yalnızca imkansız hayaller olarak kalmasın, gerçeğe dönüşsün. Büyük başarılara imza atmalıyız ki, bizden sonraki nesillere örnek olabilelim, daha da iyisini yapmaya yöneltelim.

        Çocuk yaşımızdan itibaren kendimizi sanat ve bilim dallarında geliştirmeye başlamalıyız ki, büyüdüğümüzde bilgili ve yetenekli insanlar olalım ve ülkemizin gelişimine yardımcı olalım. Atamızın bizlere olan güveninin karşılığını en güzel şekilde verelim.

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        Her 23 Nisan bu ülkede bir sevinç bir mutluluk günü olarak kutlanmaktadır. Bu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğumuz bir durumdur. Bu dünyada bu ülkede çocuk olarak yaşarken pozitif bir enerji ile insanın dolu dolu olduğu bu gün belkide dünyanın en güzel günüdür.

        23 Nisan'ın bayram olarak kutlanılmasının ardında belki Meclis'in açılışı var gibi gözükebilir. Ancak genç Cumhuriyetin bu önemli günü bir çocuk bayramı olarak kutlamak. Sanırım ki Atatürk gibi bir dahinin bir büyük insanın alabileceği bir karar olabilirdi. Burada hem ülkenin genelinde resmiyetten arındırılmış bir bayram coşkusu yaratmak hem de geleceğin şimdiki çocuklarda olduğu ince mesajını verebilmek sanırız ki bu dünyada sadece Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin başarabileceği bir olay olarak insanlık tarihine geçmiştir. Her Türk vatandaşının ne olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk ile her zaman gurur duyması gerekmektedir.

        23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik bayramı olarak da kutlanılması ulusal bağımsızlığımızı o damarlarımızda yatan özgür ruhu tüm dünya ile paylaşmamızı aynı zamanda da Türk misafirperverliğini tüm dünyaya tekrar tekrar kanıtlamamız tanıtmamız açısından da bu bayram büyük önem taşımaktadır. her 23 Nisan'da tüm dünyadan gelen çocuklara sunmuş olduğumuz misafirperverliğimiz sonucu son hızla küreselleşen dünyaya da kendi kültürümüzü iyice tanıtıyoruz.

        Bizlerin görevi bu meşaleyi gelecek nesillere aktarabilecek şekilde kendimizi yetiştirmek ve Mustafa Kemal'in devrimlerinin yolundan yürüyüp toplumu her türlü kara düşünce ve hareketlerden bu vesile uzak tutabilecek eğitimi de almak olacaktır. Unutmayalım ki Atatürk'ün yolu aklın ve bilimin yoludur. Akıl ve bilimin ışığından yürümek Atatürk'ün yolundan yürümek demektir.

        Tüm dünyanın çocuklarına ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin kucak açan bu yüce bayram küçük büyük herkese kutlu olsun

        Baharda Coşkulu Bir Gün

        Neden her 23 Nisan bir öncekinden daha sevinçli ve daha coşkulu geçer? Her seferinde neden artar bu coşku?

        23 Nisan 1920'de TBMM açılmıştır. TBMM'nin açılmasıyla milletin inancı artmış, ülke için daha fazla mücadele etmiştir. Bu mücadele sadece Türk halkına değil tüm milletlere toprağını korumak için yol göstermiştir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu şerefli günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Atatürk, çocukların bizim geleceğimiz olduğunu düşünmüştür. Bu sebeple bu bayrama Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını vermiştir.

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin her yerinde sevinçle ve heyecanla kutlanır. Bu özel günde meydanlar, sokaklar, okullar hatta evler süslenir. Çocuklar şiirler okuyup, gösteriler yapar. Tekrar ve tekrar günün anlam ve önemi hatırlatılır. Farklı ülkelerden çocukların da katıldığı farklı etkinlikler, yarışmalar düzenlenir. 23 Nisan doyasıya kutlanır. Bütün çocukların kalplerinde heyecan ve yüzlerinde kocaman bir gülümseme olur.

        Bugün aynı zamanda barışın, kardeşliğin, huzurun günüdür. Bütün çocuklar barışı sembolize eder. Atatürk bu yüzden 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bugün çocukların günü, bugün barışın günüdür.

        Şimdi size sorunuzun cevabını verebilirim. 23 Nisanlar kutlanmaya devam ettikçe ülkemizde ve dünyada huzur ve barış sürecektir. İşte tam bu yüzden her 23 Nisan her seferinde daha coşkulu kutlanmaktadır.

        Atatürk'ün Armağanı 23 Nisan
        Tarihimizde büyük yaralar açan Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde açılan TBMM, herkese bir sevinç haberi olarak müjdelendi. Büyük önderimiz, bu mutlu günü de yarının büyükleri olan çocuklara armağan etti. Bu günden sonra da her yıl 23 Nisan gününü başta çocuklar olmak üzere coşkuyla kutluyoruz.

        Yıllardır biz çocukların kutladığı bu gün sadece Türklerce değil tüm dünya çocuklarının coşkuyla kutladığı bir bayramdır. Her yıl bu bayram her ırktan çocukların katılmasıyla sevgi bahçesini andıran bir görüntü oluşturulmaktadır. Bu sayede Atatürk'ün övünerek söylediği "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir." özdeyişi doğrulanmış oluyor.

        Bu bayramın insanlara verdiği barış mesajı, mesajların en büyüğüdür. Zaten bütün çocukların bir araya geldiklerinde, aralarındaki sevgiyi, alışverişi, barışı simgeleyen en önemli görüntüdür. Bu anlamlı günde bütün çocukların kalplerinin aynı gün, aynı heyecan için çarpması çok gurur verici ve övünücü olsa gerek.

        Türk insanlarına düşen görev de 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir gün hazırlamaktır. Bütün okullarda yapılan törenlerle, oynanan oyunlarla ve dünya çocuklarını eksiksiz biçimde ağırlamakla tüm ülkelere örnek olmalıyız. Kısacası Atatürk'e layık olmalıyız. Ulu önder Atatürk, bu en büyük, en kutsal günlerden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaşatmak görevini tüm Türk çocuklarına bırakmıştır. Bizler Türk çocukları olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

        Ne Mutlu Çocuğum Diyene!

        Özgürlük, bağımsızlık, egemenlik… İnsanoğlu var olduğundan bu yana bu üç kelime için savaşmıştır. Çünkü kendini ve sevdiklerini korumanın tek yolu özgür olabilmekti. Huzurla yaşayabilmek için bağımsızlık gerekiyordu. Özgürlük ve bağımsızlığın devamı da egemenlik demekti.

        Türk Milleti'nin kaderi 1881 yılında yeniden yazılmaya başladı. Bu verimli topraklar ve çalışkan Türk insanları üzerinde hakimiyet kurabilmek için tüm güçlü dünya devletleri durmadan saldırıyordu. Bu güzelim vatanı parçalamak istiyorlardı. Ta ki 1881'de doğan güneş yükselerek, parlak ışıklarıyla bu zalim ve kötü emelleri parçalayana dek.

        Elbette Mustafa Kemal Atatürk demekti. Türk'ün en parlak güneşi. Vatanı uğruna milleti ile birlikte savaşan bu yüce insan, hak ettiğimiz bağımsızlığı 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak bize armağan etti. Bu meclisin ilk cümlesine de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" dedi, yazdırdı ve uygulattı.

        Mustafa Kemal, ülkesine egemenliği armağan ederken de çocukları her şeyin üstünde tutmuştur. Onun çocuk sevgisi öyle büyüktü ki, tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "Çocuk" diye seslenirdi. Çocukları saatlerce dinler, onlarla zaman geçirmekten büyük keyif alırdı. "Ülkemin geleceğidir çocuklar" diyen Mustafa Kemal, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Öyle güzel bir armağan ki bu, sadece Türk çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının sevinçle kutladığı bir gün artık.

        23 Nisan çocuğu olmanın gururuyla Atam'ı saygıyla anıyorum. Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu çocuğum diyene!

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferlerle kutladığı gündür bugün. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, egemenliğin kayıtsız şartsız milletine ait olduğunu kabul etmiştir.

        Milli mücadele ve zaferlerin kutlandığı gündür. Cumhuriyet'in kurulduğu egemenliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, özel günlerin en güzeli 23 Nisan biz çocukların bayramıdır. Atatürk; "Türk çocuğu geçmişini bildikçe daha güzel, daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır." diyerek biz çocukları yarınlara, başarıya ulaşmamız için yol göstermiştir.

        Bizleri unutmayan Ata'mıza, bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak çalışkan, başarılı, sevgi dolu, barış içerisinde yaşayan bireyler olarak yani Ata'mızın izinde yürüyerek teşekkür etmeliyiz.

        Vatan borcunu unutma! Gazi Mustafa Kemal'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize minnet borcumuzu unutma! Onların kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkarak ülkene, milletine yararlı olmak senin vazifendir. Biz çocukları unutmayan güzel Atam; saygı, sevgi ve özlem ile bütün teşekkürler, bütün güzellikler sanadır.

        NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!
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        Haberler Haberler ✨23 NİSAN KUTLANACAK MI 2022? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı: kompozisyon ve çizimler!
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