2022 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ: 🕌 Diyanet Ankara sahur ve iftar vakitleri! Ankara’da sahur, iftar saat kaçta?

ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artar. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

Yüce Allah oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir. Dolayısıyla oruç tutmak her Müslüman için önemlidir. Bu sevaptan ve faziletten her Müslüman'ın yararlanması gerekmektedir. Oruç tutarak tüm kötülüklerden uzak durabiliriz ve ibadetimizi yapabiliriz.