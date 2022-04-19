MEB'den son dakika açıklama! 📐LGS başvuruları bitti mi? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı LGS tarihi değişti mi?

Milyonlarca lise adayı lise eğitimine başlamak için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) gününü merakla bekliyor. Bu bağlamda öğrenciler sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sınavı tarihi değişti mi? MEB'den son dakika açıklamalar...
LGS NE ZAMAN?
Liselere giriş için 5 Haziran'da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. Başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da MEB tarafından merkezi olarak yapılacak.
5 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.
BAŞVURULARI BAKANLIK YAPACAK
5 Haziran'da uygulanacak LGS merkezî sınavının başvuru ve onay işlemleri, 14 Nisan'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapılacak. MEB'den yapılana açıklamada, "Velilerimiz, sınav bilgilerini http://e-okul.meb.gov.tr üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edebilirler" denildi.