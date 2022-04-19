İmaş Makina halka arz ne zaman? İmaş Makina Sanayi A.Ş. eşit mi oransal mı? Hisse kodu ne, kaç lot verir? Yorumları...

İttifak Holding'in şirketi İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Makina sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan maş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arz olacağı tarih merak ediliyor. Peki İmaş Makina halka arz ne zaman? İmaş Makina Sanayi A.Ş. eşit mi oransal mı? Hisse kodu ne, kaç lot verir? İmaş Makina Sanayi A.Ş. halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Yorumlara ve merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz!
İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka Arz Tarihi : 20-21-22 Nisan 2022
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :15,00 TL
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan makinelerin ve anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1989 yılında İttifak Holding bünyesinde kurulmuş olan İmaş; günümüzde tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, yedek parça ve servis hizmetinde ProSupport markalarıyla yaptığı üretim ve satış faaliyetleriyle 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.
Halka arz geliri ile İmaş Makina'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen İmaş Makina Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, ''İmaş olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar ve sürekli AR&GE çalışmaları yapan bir şirketiz.
Bugün tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral, çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, yedek parça ve servis hizmetinde ProSupport markalarımızla yaptığımız üretim ve satış faaliyetlerimizle 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle öz kaynaklarımızı ve finansal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Yapacağımız kapasite artırımı, peşin hammadde tedariki ve teknoloji yenilemeleriyle rekabet gücümüzü arttırarak, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı daha da artırmayı ve yeni pazarlarda kendimizi daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.
ŞİRKET HAKKINDA
İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında yüksek kalite ve teknoloji ile makine ve ekipman üretmek üzere kurulan İmaş, tahıl değirmenciliğinde Milleral, yem fabrikalarında Viteral, şeritli testere sektöründe Cuteral, çelik yapı sektöründe Steral ve satış sonrası hizmetlerde ise ProSupport markalarıyla faaliyet göstermekte, profesyonel idari ve teknik kadrolarıyla bu sektörlere değer katmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana dünyada 100'den fazla ülkede anahtar teslimi un ve yem fabrikası kuran ve binlerce testere tezgahı üreten şirket, "önce güven" ilkesiyle müşterilerine hizmet vermekte, yüksek kalite anlayışı ve hızlı satış sonrası hizmetiyle iş ortaklarının memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Makine imalat sektöründe AR-GE'ye en çok yatırım yapan ilk 10 firma arasında yer alan firma, kurumsal mühendislik birikiminin yansıması olan son teknolojiyle donatılmış, sektörünün ilk AR-GE Merkezi ile müşterilerine kaliteli ve inovatif ürünler sunmaktadır.
Birbirini tamamlayan sektörlerde üretim yapması sayesinde iş ortaklarına anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri sunan İmaş, ürettiği makine ve ekipmanların kalitesini hem bünyesindeki kalite güvence birimleri ile her adımda titiz bir şekilde kontrol etmekte hem de dünyaca kabul görmüş kalite belgeleriyle kalitesini garanti altına almaktadır.
Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçısı arasında yer alarak hedeflerine emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşamaktadır.