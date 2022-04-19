Devamsızlık kaç gün 2022? E-okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? İlkokul, lise son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık...

E-OKUL KAPANDIKTAN SONRA DEVAMSIZLIK GİRİLİR Mİ?

E Okulda sistem kapandıktan sonra yazılan devamsızlık süresi göz önünde olurken, bu sistem kapanınca herhangi bir işlem yapılmaz

E OKUL DEVAMSIZLIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?



MEB tarafından sağlanan e-okul veli bilgilendirme sistemi ile veli ya da öğrenciler devamsızlık sorgulamasını da yapabiliyor.

E Okul VBS girişi:

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.