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    • Haberler
    • 19.04.2022 08:01
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    • 19.04.2022 08:01
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    Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu toplantısı kararları: Okullarda, AVM'lerde, otobüs, metro, metrobüslerde maske yasağı kalkacak mı?

    Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, 'Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, AVM'lerde, otobüs, metro, metrobüslerde maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?' sorularına yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

    Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, 'Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, AVM'lerde, otobüs, metro, metrobüslerde maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?' sorularına yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler haberimizde...

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Düzenlenen toplantılarda, koronavirüs vaka oranlarındaki düşüş neticesinde açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Bakan Koca, yeni Bilim Kurulu toplantısında maskenin diğer alanlardaki kullanımına dair değerlendirmelerde bulunacağını belirtti.

    Bu hafta içinde yapılacak Bilim Kurulu toplantı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

    Bakan Koca açıklamasında,''Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

        OKULLARDA MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

        Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak.'' dedi.

        Konuşmasının devamında, ''Şu an 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı.

        Geldiğimiz noktada bahar geldi o yaza giriyoruz. Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz müsterih olun diye konuşmam olmuştu. O dönemde de bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere endişe ile yaklaştılar.'' ifadelerine yer verdi.
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