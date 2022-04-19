23 Nisan tatili 2 gün mü, 22 Nisan okullarda öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü olacak?

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

"23 Nisan", 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olarak kabul görmüştür. Bayramın ilk halinde ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olma özelliği yoktu. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edildi. Daha sonraki yıllarda, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlandı. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirildi ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirildi, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirildi.

Bayram, 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. 23 Nisan 1927'den itibaren çocuk bayramı olma konusunda bir kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlanmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyetin çalışmalarıyla da çocuk bayramı ortaya çıkmıştır. Resmi olmasa da bundan sonra 23 Nisan "Millî Hâkimiyet Bayramı"nın yanı sıra "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanır.