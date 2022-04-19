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    2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

    Ramazan Bayramı'nda namazın önemi büyüktür. Bayramın ilk günü erken saatte cemaatle birlikte kılınan namazın sevabı çoktur. Topluca kılınan bayram namazı müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmektedir. Bu nedenle camilerde bayramın ilk günü büyük hazırlıklar yapılır. Namazı sonrası cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle de toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu kabarır. 2022 yılında Ramazan Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Peki bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    2 MAYIS 2022 DİYANET RAMAZAN BAYRAMI İL İL NAMAZ VAKİTLERİ!

    Ramazan Bayramı'nda namazın önemi büyüktür. Bayramın ilk günü erken saatte cemaatle birlikte kılınan namazın sevabı çoktur. Topluca kılınan bayram namazı müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmektedir. Bu nedenle camilerde bayramın ilk günü büyük hazırlıklar yapılır. Namazı sonrası cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle de toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu kabarır. 2022 yılında Ramazan Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Peki bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri ve diğer detaylar...

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba tarihleri arasındadır.

    BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:54'te kılınacak. Ankara'da 05:41'de, İzmir'de de 06:07'te kılınacak.

    👉İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

    Bayram namazı iki rekattır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir.

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

        Diyanet arafından yapılan açıklamaya göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

        BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

        Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

        Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

        Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.
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        Haberler Haberler 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
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