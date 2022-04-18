YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu? ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?

YKS üniversite sınavında milyonlarca aday sınavı kazanmak için ter dökecek. Sınav salonlarında da binlerce salon görevlisi görev yapacak. Bu bağlamda sınava az bir zaman kala YKS sınav görevlisi ücretleri hakkında aramalar gündemdekini yerini aldı. Peki, 2022 ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? İşte merak edilenler!