TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? Sağlık Bakanlığı ÖSYM 2022 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'Uzmanlık sınavı genelde kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyor idi. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz gibi Meclisimizden bir kanun geçti. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden zaten bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak.' dedi.