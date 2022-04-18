TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? Sağlık Bakanlığı ÖSYM 2022 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tıp mezunu binlerce adayın katıldığı TUS sonrası tercihler için geri sayım başladı. Peki, TUS tercihleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'Uzmanlık sınavı genelde kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyor idi. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz gibi Meclisimizden bir kanun geçti. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden zaten bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak.' dedi.
"Resmi Gazete'de yayınlandı
8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.
SONUÇ: 1
Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.
SONUÇ: 2
Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.
SONUÇ: 3
Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.
SONUÇ: 4
Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.