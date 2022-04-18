Oruçluyken misvak kullanılır mı? Misvak orucu bozar mı? Oje sürmek, oje kokusu orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar bugün itibariyle Ramazan orucu ibadetini idrak etmeye başlarken bir yandan da Dİyanet açıklamasına göre orucu bozan durumları öğrenmek ve hataya düşmemek istiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
ORUÇLUYKEN MİSVAK KULLANILIR MI?
Hadislere göre misvak kullanmak orucu bozmaz. "Ben Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemi, oruçlu iken misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok gördüm."
(Buhari, Savm: 27; Ebu Dâvud, Savm: 26; Tirmizî, Savm: 29) Hadisten anlaşılacağı üzere İslam peygamberi Hz. Muhammed'in oruç ayında misvak kullanmıştır. Bu nedenle misvak oruç bozmaz görüşü belirtilmiştir. Kullanılan misvak ıslaksa veya suya batırılmışsa kullanımında oruç bozulur.
OJE KOKUSU ORUCU BOZAR MI?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.