Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Yağmurun şifası...

Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde nisan yağmurunun ne zaman toplanacağı ve faydaları hakkında aramalar hız kazandı. Hadislerde de geçen nisan yağmuru şifalı özellikleri nedeniyle oldukça kıymetlidir. Anadolu'da "şifalı" olarak kabul edilen nisan yağmurlarını biriktirme geleneği yerine getirilmeye devam ediyor. Peki, Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmurunun şifaları...
Nisan yağmurları ne zaman toplanır?
Rumi Takvime göre, Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs'a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.
Nisan yağmuru faydaları nelerdir?
Konya'da bulunan Mevlana dergahında Mevleviler, 'nisan tası' adı verilen kaplara topladıkları nisan yağmurlarını, gelen misafirlere ikram ediyorlar, bu suyun bazı dertlere şifa olacağına inanıyorlardı.