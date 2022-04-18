👉İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İzmir’de sahur ve iftar saat kaçta? DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İslam alemi için en önemli aylardan olan oruç ayı 2 Nisan'da başlamış olacak. Ramazan ayına az bir süre kala Diyanet il il imsakiye takvimini duyurdu. Orucunu İzmir ilinde tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. 30 gün boyunca haberimizdeki linkten güncel sahur ve iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. Peki İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri...
İZMİR İMSAKİYESİ 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir dahil 81 ilin 2022 yılı İmsakiye takvimini duyurdu. Takvime göre İzmir'de ilk sahur 05:25'te ilk iftar da 19:42'de yapılacak.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK, SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; ilk teravih namazı 1 Nisan tarihinde saat 20:58'de kılınacak.