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    • Haberler
    • 18.04.2022 16:00
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    • 18.04.2022 16:02
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    🙏İftar sofrasında hangi dualar okunur? İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙌Peygamber Efendimiz'in iftar sofrasında okuduğu dua...

    11 ayın sultanı müberek Ramazan ayı idrak ediliyor ve milyonlarca Müslüman vatandaş iftar sofrasında hangi dualar okunur? İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı araştırmalarını yapıyor. Oruç ibadetini yerine getiren İslam dünyası için iftar sofrası büyük önem taşıyor, birlik ve beraberliği simgeliyor. Orucu açmadan önce eller semaya yükseliyor ve Allah'a verdiği nimetler için dua ediliyor. Peki Peygamber Efendimiz'in iftar sofrasında okuduğu dua hangisi?

    takvim.com.tr
    🙏İftar sofrasında hangi dualar okunur?

    🙏İftar sofrasında hangi dualar okunur? İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Peygamber Efendimiz'in iftar sofrasında okuduğu dua hangisi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peygamber Efendimiz'in orucunu neyle açtığı, hangi duaları okuduğu İslam alemi tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. İşte iftar duası hakkında tüm bilgiler...

    🙏İFTAR SOFRASINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

    İftar Duası Arapça Okunuşu:

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İftar Duası Türkçe Anlamı:

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

    "Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

    Yemek Duası Anlamı:

    "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN"

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI HANGİSİ?

        Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

        "Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

        Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

        Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

        "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

        İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

        "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

        PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

        Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

        Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

        Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'
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        Haberler Haberler 🙏İftar sofrasında hangi dualar okunur? İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙌Peygamber Efendimiz'in iftar sofrasında okuduğu dua...
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