Gusül boy abdesti nasıl alınır? Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

GUSÜL BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?

Kadın ve erkek için gusül abdestinin alınış şekli aynı olmakla beraber kadınların ve erkeklerin edep yerleri ya da avret yerleri denilen yerler farklıdır. Kadınlar da avret yeri koltuk altı ile diz kapağı arasını kapsarken erkekler de ise göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Bu sebeple erkek veya kadın gusül abdesti almadan önce bu avret yerlerini yıkamalıdır.





Ayrıca kadınların kulak memelerinde küpe deliği varsa gusül abdesti alırken bir küpe yardımıyla bu deliğin de yıkanması sağlanmalıdır. Çünkü gusül abdestinde amaç hiçbir yerin kuru kalmamasıdır.